Фото: пресс-служба Минсельхоза

По поручению Главы государства создано Экспортно-кредитное агентство, предоставляющее полный спектр финансовых инструментов по принципу «одного окна».

За 7 месяцев текущего года объем оказанной поддержки вырос более чем на 200 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 394 млрд тенге. Особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, на который приходится 71% всех поддержанных проектов. При этом доля продукции среднего и высокого передела достигает 83%.



Для усиления внешнего продвижения казахстанских товаров формируется международная инфраструктура.



«В провинциях Китая запущены партнерские офисы, представительства и национальные павильоны, включая объекты в городах Чэнду, Урумчи, Нанкине и в провинции Шаньдун. В Узбекистане на территории международного торгового центра «Термез» открыт торговый павильон казахстанской продукции. Проводятся торгово-экономические миссии в странах приоритетного экспорта, ведется работа по продвижению казахстанских товаров на международных электронных площадках, таких как jd.com, Doiyin, Alibaba. Буквально в скором времени мы выходим в более широком объеме на Amazon», – отмечает министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.