О текущем состоянии и планах по развитию железнодорожного транспорта доложил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. По его словам, для повышения эффективности и устойчивости перевозок до 2030 года планируется строительство новых путей и модернизация 5 тыс. км магистралей. Кроме того, проводятся ремонтные работы на 11 тыс. км линий.

Ведутся строительные работы на линиях Достык – Мойынты, Дарбаза – Мактаарал, Мойынты – Кызылжар, Бахты – Аягоз и обводной линии Алматы. В этом году досрочно будут реализованы два проекта: участок Достык – Мойынты и обводная линия Алматы, а в следующем – линии Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал.

– Также с текущего года началась масштабная модернизация на трех тысячах километров железнодорожных участков. Эти работы приравниваются к строительству новых путей. Например, пропускная способность участка Кызылжар – Сексеуыл увеличится с восьми до 25 поездов, Кандыагаш – Тобол – с семи до 25. Данные проекты формируют полноценный железнодорожный каркас Казахстана, – подчеркнул глава Минтранса.

Нурлан Сауранбаев проинформировал также о том, какие меры принимаются для синхронного развития межгосударственных стыковых пунктов; о реализации прог­раммы обновления подвижного состава и развитии транспорт­ного потенциала Казахстана.

С докладом о развитии железнодорожного машиностроения выступил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

На сегодня доля железнодорожной продукции в машиностроении составляет 13%. В отрасли работают 60 предприятий, на которых заняты более восьми тысяч человек. По итогам прошлого года объем выпуска продукции вырос на 25% и достиг 600 млрд тенге. За семь месяцев текущего года впятеро увеличился выпуск грузовых полувагонов, в 2,2 раза – платформ.

– В последние пять лет в отрасли наблюдается рост инвестиционной активности вследствие реализации программ, направленных на стимулирование обновления парка вагонов национального оператора. В результате в отрасль пришли ведущие мировые бренды, такие как Wabtec, Alstom, Stadler, – отметил Ерсайын Нагаспаев.

В рамках поддержки отечественных товаропроизводителей и развития железнодорожной отрасли уровень локализации увеличился до 40%.

В свою очередь министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил о цифровизации железнодорожной отрас­ли. Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов проинформировал о мерах, принимаемых для увеличения транзитного грузопотока, а председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов – об итогах деятельности компании за семь месяцев 2025 года и ходе строительства новых железнодорожных линий.

Премьер-министр Олжас Бектенов, резюмируя выступления, акцентировал внимание на необходимости системного развития отрасли в соответствии с поручениями Президента.

– Глава государства поставил конкретные задачи по развитию транс­портно-транзитного потенциа­ла Казахстана. Рынок железнодорожных перевозок с каждым годом становится все более конкурентным. Поэтому для укрепления позиции транзитного хаба нам необходимо активно наращивать возможности нашей инфраструктуры. Надо устранять узкие места, в частности в приграничных районах, – подчерк­нул Премьер-министр.

Спикер отметил необходимость увеличения объемов транзитных перевозок, особенно в направлении Восток – Запад. Внимание было уделено реализации крупных проектов, таких как строительство железнодорожных линий Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз, в установленные сроки.

Олжас Бектенов подчеркнул, что своевременное завершение данных проектов позволит не только разгрузить сложные участки и крупные стыковые узлы, но и существенно увеличить транзит грузов.

Вместе с тем в целях увеличения пропускной способности по поручению Главы государства начаты строительство и модернизация участков Мойынты – Кызылжар, Алтынколь – Жетыген, Бейнеу – Мангистау. Премьер-министр поручил усилить

контроль за реализацией проек­тов и своевременно ввести объекты в эксплуатацию.

Олжас Бектенов акцентировал также внимание на развитии пассажирских перевозок, подчеркнув необходимость регулярного обновления парка вагонов и локомотивов всеми перевозчиками. Сегодня отечественные вагоностроительные заводы уже наладили выпуск современных и комфортных составов, которые используются национальным оператором.

Кроме того, необходимо активизировать работу по производству и замене грузового подвижного состава. В связи с этим Министерству транспорта и КТЖ поручено обеспечить внедрение современных и перспективных разработок, в том числе для увеличения скорости движения поездов.

Министерствам транспорта, финансов совместно с Пограничной службой КНБ необходимо принять меры по ускоренному и качественному оказанию государственных услуг на границе.

В ходе совещания отмечалось, что к 2028 году парк пассажирских вагонов превысит 3 тыс. единиц. Это позволит полностью решить вопрос обновления изношенного подвижного состава. Однако частные перевозчики сталкиваются с трудностями при обновлении. Поэтому Министерству транспорта поручено выработать меры их поддержки.

Перед министерствами промышленности и строительства, транспорта поставлена задача разработать типовые соглашения, направленные на поэтапное повышение локализации продукции машиностроения и обеспечить предприятия долгосрочными контрактами.

Особо Премьер-министр акцентировал внимание на цифровизации отрасли за счет внед­рения автоматизированных систем управления, цифровой диспетчеризации и интеграции информационных систем.

– Недавно в Астане с участием Главы государства был запущен суперкомпьютерный кластер, способный генерировать большой массив данных с выработкой качественной аналитики. В этом контексте важно отметить, что технологии искусственного интеллекта и перс­пективные стартапы должны быть внедрены во все отрасли экономики, в том числе в железнодорожную. Например, искусственный интеллект может просчитывать возможные риски аварийных ситуа­ций, износа путей и подвижного состава, прорабатывать варианты решения таких проб­лем, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул важность целостного подхода к управлению IT-инфраструктурой и проведению интеграции информационных систем при цифровизации железнодорожной отрасли.

Обсуждение темы продолжилось на пресс-конференции в Правительстве. На вопросы журналис­тов ответили министр транспорта Нурлан Сауранбаев и председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов.

Так, Нурлан Сауранбаев, отвечая на вопрос о борьбе с нецелевым использованием средств и коррупцией, сообщил, что в Казахстане все проекты в автодорожной отрасли будут осуществлять через программу «Цифровой тенге». «Пилоты» по двум проектам в Павлодаре и Атырау уже стартовали.

На железной дороге, по его словам, реализация крупных проектов переведена на цифровой тенге. Весь процесс финансирования регулирует Национальный банк, что обеспечивает поступление средств только по назначению.

Комментируя проблему дефицита билетов, Талгат Алдыбергенов отметил, что к 2030 году с учетом обновления и увеличения парка вагонов этот вопрос закроется. Пока же в пик сезона национальный оператор, идя навстречу пожеланиям граждан, будет запускать дополнительные вагоны и дополнительные поезда.

Говорили не только о безопаснос­ти движения поездов, штрафах в случае ДТП на железнодорожных переездах, важности капитальных ремонтов дорог и качестве работы частных перевозчиков. Пользуясь возможностью, журналисты поинтересовались, что может измениться в правилах проезда большегрузных машин по дорогам общего пользования, будет ли меняться регулирование эксплуатации легких частных судов, насколько удобен в пользовании осваиваемый госслужащими мессенджер Aitu…