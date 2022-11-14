Фото: пресс-служба МИД РК
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Общество

Среди пострадавших казахстанцев нет – МИД РК о теракте в Стамбуле

Елисеева Екатерина
корреспондент

Граждан Казахстана нет среди пострадавших при теракте в городе Стамбуле (Турция). Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

"По вчерашнему случаю, который произошел в Стамбуле. После взрыва наши дипломаты в Стамбуле сразу же связались с местными властями, генеральным консулом, он находится на прямой связи. После взрыва некоторое время ушло на выяснение обстоятельств, где и как произошло. Поэтому всю ночь наши дипломаты были на дежурстве, обзванивали всевозможные инстанции, объездили все близлежащие больницы, и, к счастью, среди пострадавших наших граждан нет", – рассказал Смадияров. 

Он также отметил, что в случае поступления дополнительной информации, о ней сообщат. Более подробную информацию турецкая сторона в связи с расследованием не предоставляет.

Напомним, 13 ноября 2022 года в Стамбуле, на пешеходной туристической улице Истикляль, в районе Бейоглу прогремел взрыв. Его жертвами стали 6 человек, еще 81 гражданин пострадал.

 

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