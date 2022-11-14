Мощный взрыв в центре Стамбула: МИД РК выясняет – есть ли среди жертв казахстанцы

Мощный взрыв прогремел 13 ноября на исторической улице Стамбула Истикляль. В результате теракта погибли 6 человек, еще 53 получили ранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу.

"Сегодня в 16:20 по местному времени на улице Итикляль в районе Бейоглу прогремел взрыв. На место происшествия переброшены кареты скорой помощи, спасатели, силы безопасности и бригады AFAD", - сообщил губернатор Стамбула Али Йерликая в Twitter.

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемую. Сообщается, что она может быть причастна к курдским террористическим организациям.

Как рассказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг, главная прокуратура Стамбула начала расследование по делу о взрыве на проспекте Истикляль.

По его словам, удалось установить, что подозреваемая в совершении теракта женщина сидела на одной из скамеек на улице более 40 минут. Взрыв произошел через несколько минут после того, как она встала, рассказал глава ведомства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате произошедшего и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Он подчеркнул, что виновные в инциденте на улице Истикляль и те, кто за ними стоит, понесут заслуженное наказание.

“Попытки давления на Турцию и турецкий народ с помощью терроризма никогда не достигнут своей цели”,-заявил президент.

В МИД Казахстана рассказали, что генеральное консульство РК в Стамбуле находится на связи с компетентными органами Турции и мэрией города для выяснения информации о наличии граждан Казахстана среди жертв взрыва.