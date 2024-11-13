Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны

Транспорт , Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Снег и морозы для многих владельцев автомобилей становятся настоящим испытанием

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обгон колонны снегоуборочных машин запрещён по нескольким причинам, главным образом связанным с безопасностью на дороге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «ҚазАвтоЖол» 

Опасность из-за ограниченной видимости

Во время работы снегоуборочная техника поднимает снежную пыль, а также выбрасывает снег и лед на обочину, что сильно ограничивает видимость для других водителей. Обгон в таких условиях может привести к столкновению с машинами, движущимися по встречной полосе.

Нарушение целостности очистки

Снегоуборочная техника движется в колонне специально для эффективной очистки всей ширины дороги. Машины очищают дорогу поэтапно, начиная с края и двигаясь к середине. Обгон может нарушить процесс очистки, что приведет к неполной уборке снега и наледи.

Риск повреждения автомобиля

Снегоуборочная техника использует оборудование для подсыпки песчано-солевой смеси и удаления льда, что может стать причиной повреждений автомобилей, движущихся рядом. Особенно опасно для обгоняющего попасть под струю выброшенного снега или ледяных фрагментов.

Проблемы с маневром и управлением

Снегоуборочные машины двигаются медленно и часто занимают несколько полос, чтобы обеспечить максимальную очистку. Обгон такой колонны требует резкого маневра и может стать причиной заноса на заснеженной или обледенелой дороге. Для обеспечения безопасности в таких ситуациях лучше сохранять дистанцию и двигаться за колонной, дожидаясь безопасного участка дороги или разрешенного момента для обгона.

#техника #«ҚазАвтоЖол» #обгон

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