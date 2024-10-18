Жительница Карагандинской области обманула людей через соцсети на 26 млн тенге

В Караганде полицейским начали поступать заявления от местных жителей о мошеннических действиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Мошенница, обещая поставку дешевых импортных товаров, обманула 64 жителя Карагандинской области. В ходе проверки выяснилось, что 32-летняя женщина, проживающая в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района, разработала преступный план, направленный на обман граждан.

Злоумышленница создала группу в соцсетях, где разместила объявления о поставках товаров с фотографиями, взятыми из открытых источников. Она предлагала товары по низким ценам из России и Китая, указав свой мобильный номер для связи. Оплата за доставку каждого товара требовалась заранее, так как заявлялось, что товар сразу выкупается у производителя.

На удочку мошенницы попались 64 жителя региона, большинство из которых проживает в областном центре. Общий материальный ущерб составил более 26 млн тенге. Расследование по уголовному делу продолжается.



