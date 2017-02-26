Происшествия

Обнаружен пропавший в ВКО вертолет; пилот погиб – предварительная информация КЧС

В Восточном Казахстане обнаружен пропавший частный вертолет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на предварительную информацию официального представителя Комитета по ЧС Руслана Иманкулова.

"Место падения обнаружил вертолет частной компании Ми-2, который вылетел сегодня из Алматинской области на поиски. Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации "Казаэронавигации", пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоза. По их словам, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется", – сообщил он.

Спасатели добираются до места крушения наземным ходом. Движение затруднено из-за отсутствия дороги и плохих погодных условий – метель.

Напомним, что вчера вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из Семея вылетел военный вертолет Ми-17, из областного центра Ми-8, из Алматинской области Ми-2 частной компании.

По уточненным данным, на борту вертолета находились два человека: пилот и пассажир. 

В поисках задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники.

В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб.

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