Обнаружен пропавший в ВКО вертолет; пилот погиб – предварительная информация КЧС

Происшествия
В Восточном Казахстане обнаружен пропавший частный вертолет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на предварительную информацию официального представителя Комитета по ЧС Руслана Иманкулова.
"Место падения обнаружил вертолет частной компании Ми-2, который вылетел сегодня из Алматинской области на поиски. Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации "Казаэронавигации", пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоза. По их словам, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется", – сообщил он.
Спасатели добираются до места крушения наземным ходом. Движение затруднено из-за отсутствия дороги и плохих погодных условий – метель.
Напомним, что вчера вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из Семея вылетел военный вертолет Ми-17, из областного центра Ми-8, из Алматинской области Ми-2 частной компании.
По уточненным данным, на борту вертолета находились два человека: пилот и пассажир.
В поисках задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники.
В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб.
"Место падения обнаружил вертолет частной компании Ми-2, который вылетел сегодня из Алматинской области на поиски. Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации "Казаэронавигации", пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоза. По их словам, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется", – сообщил он.
Спасатели добираются до места крушения наземным ходом. Движение затруднено из-за отсутствия дороги и плохих погодных условий – метель.
Напомним, что вчера вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из Семея вылетел военный вертолет Ми-17, из областного центра Ми-8, из Алматинской области Ми-2 частной компании.
По уточненным данным, на борту вертолета находились два человека: пилот и пассажир.
В поисках задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники.
В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб.