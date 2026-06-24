Троих жителей Алматинской области осудили за похищение девушки в Таразе

Потерпевшая на протяжении более пяти лет поддерживала близкие отношения с организатором похищения

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В октябре прошлого года в Таразе трое жителей Алматинской области похитили 19-летнюю жительницу Жамбылской области с целью принуждения её к вступлению в брак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

По данному факту начато досудебное расследование. Установлено, что потерпевшая на протяжении более пяти лет поддерживала близкие отношения с организатором похищения, однако категорически отказывалась выходить за него замуж. Несмотря на неоднократные отказы девушки, мужчина решил организовать её похищение и привлёк к совершению преступления своих знакомых.

Таким образом, трое злоумышленников среди бела дня похитили потерпевшую.

«В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана. Приговором суда №2 города Тараза от 4 мая они признаны виновными в похищении человека с целью принуждения к вступлению в брак. Каждому из трёх подсудимых назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – сказано в информации.

Также в прокуратуре предупредили, что похищение человека с целью принуждения к вступлению в брак, независимо от мотивов и сложившихся традиций, является уголовно наказуемым деянием и влечёт ответственность, предусмотренную законодательством РК.