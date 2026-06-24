Сотрудника университета осудили в Астане за обман абитуриентов

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Он ввел в заблуждение 18 абитуриентов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работник одного из столичных вузов организовал преступную схему по «содействию» в поступлении в университет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Используя поддельные печати и фиктивные договоры, он ввел 18 абитуриентов в заблуждение, обещая зачисление вне установленного порядка за денежное вознаграждение от 600 до 900 тыс. тенге.

В ходе главного судебного разбирательства гособвинитель доказал умысел подсудимого на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно и подделку официальных документов и изготовление поддельной печати.

«Приговором суда виновный осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Материальный ущерб взыскан»,  проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что прокуратура рекомендует гражданам проявлять бдительность и обращаться только к официальным источникам при поступлении в учебные заведения.

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