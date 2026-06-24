Подозреваемого в наркосбыте с поличным задержали в ВКО

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Им оказался 49-летний житель Усть-Каменогорска

Фото: Polisia.kz

В Восточно-Казахстанской области полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин, подозреваемый в причастности к наркопреступлению, а из незаконного оборота изъята крупная партия марихуаны.

В результате была ликвидирована схема распространения наркотических веществ на территории региона

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2026» в полицию поступила информация о факте незаконного сбыта наркотических средств.

Под контролем оперативников была организована переписка с предполагаемым сбытчиком, в ходе которой достигнута договоренность о приобретении наркотиков. В момент передачи запрещенного вещества подозреваемый был задержан с поличным.

Им оказался 49-летний житель Усть-Каменогорска. В ходе обыска и осмотра места жительства подозреваемого полицейские обнаружили несколько крупных партий наркотических средств.

«Они были расфасованы в полимерные пакеты и подготовлены к дальнейшему сбыту. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной. Общий вес наркотика превысил 2,8 кг.  Кроме того, сотрудники полиции изъяли более 1 млн тенге наличными. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – проинформировали в правоохранительных органах.

В полиции также напомнили, что незаконный оборот наркотических средств представляет серьезную угрозу обществу и влечет уголовную ответственность, предусмотренную законодательством РК.

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