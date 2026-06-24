Мошенничество с сертификатами для переселенцев выявили в Алматинской области

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Прокуратура Карабалыкского района выявила нарушения использования переселенцами целевой помощи государства, предназначенной для покупки жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Так, согласно действующему законодательству переселенцам при приобретении жилья в населённых пунктах постоянного проживания в регионе прибытия предоставляется сертификат экономической мобильности в размере 1 625 месячных расчетных показателей.

Вместе с тем установлено, что отдельные лица использовали указанный механизм государственной поддержки в противоправных целях.

Так, в 2024 году один переселенец путём заключения фиктивного договора купли-продажи приобрёл квартиру за 6 млн тенге, из которых 3 млн тенге подлежали финансированию за счёт бюджетных средств.

В ходе проверки было установлено, что фактически продавцом квартиры получено 1,6 млн тенге, тогда как стоимость жилья в договоре была искусственно завышена по просьбе покупателя.

Аналогичным способом другой переселенец приобрёл квартиру по завышенной стоимости 5,5 млн тенге, получив 2,67 млн тенге по сертификату экономической мобильности.

«По фактам мошенничества прокуратурой Карабалыкского района возбуждены 2 уголовных дела, в ходе досудебного расследования переселенцы признали вину и в полном объёме возместили причинённый государству ущерб на общую сумму 5,7 млн тенге, в связи с чем, производство по уголовным делам прекращено по нереабилитирующим основаниям. Работа обоснованности расходования бюджетных средств находится на постоянном контроле органов прокуратуры области», – сказано в информации.

Напомним, ранее прокуратура ВКО в ходе проверки соблюдения правил добровольного переселения граждан выявила схемы хищения бюджетных денег, выделенных на покупку жилья для граждан из других стран.