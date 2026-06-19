Сохраняя прошлое, создавая будущее

Цифровизация
Павел Ильин

В Астане проходит международный семинар «Цифровизация и развитие музеев Республики Казахстан».

фото Игоря Бургандинова

Мероприятие, организованное по инициативе Министерства культуры и информации РК и Министерства культуры и туризма Турецкой Республики при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), объединило музейных специалистов, экспертов в области цифровых технологий и представителей культурных учреждений двух стран.

Семинар проходит в рамках реализации Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева об объявлении 2026-го Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Форум направлен на ускорение процессов цифровой трансформации отрасли, внедрение современных технологических решений и повышение профессиональных компетенций музейных работников. В работе семинара принимают участие 90 специалистов: научные сот­рудники, хранители фондов, специалисты по организации экспозиций и выставок, экскурсоводы, а также представители сферы информационных технологий.

Программа форума включает пленарные заседания, тематические лекции, практические занятия, мастер-классы, ворк­шопы и сессии вопросов и ответов. В центре внимания – вопросы внедрения современных систем учета и хранения коллекций, развития виртуальных и интерактивных музеев, проектирования современных экспозиций, организации музейного пространства и совершенствования коммуникации с посетителями посредством цифровых платформ и социальных сетей.

Торжественное открытие семинара состоялось в Нацио­нальном музее РК. Модератором пленарного заседания выс­тупил директор департамента цифровой трансформации и проектного менеджмента МКИ Ержан Токтагулов. С докладами выступили директор Музея демократии 15 июля при Главном управлении культурного наследия и музеев ТР Али Хайдар Аталар, доктор археологических наук Перихан Денерташ, а также музейный исследователь Гюльсехер Гюрген. Турецкие специалисты поделились практическим опытом цифровой модернизации музейной деятельности, реализации инновационных проектов и управления культурным наследием в условиях стремительного технологичес­кого развития.

Особый интерес отечественных специалистов вызвало знакомство с системой MUES (Müze Ulusal Envanter Sistemi), которая считается одной из наи­более эффективных цифровых платформ учета музейных коллекций. Приглашенные эксперты подробно рассмотрели процессы приема, регистрации и каталогизации музейных предметов, цифрового документирования объек­тов культурного наследия, а также современные подходы к формированию электронных архивов.

Участники также обсуждают развитие виртуальных музеев, применение технологий трехмерной визуализации, создание интерактивных выставок и использование цифровых инструмен­тов для привлечения новой аудитории. Отдельные лекции посвящены международному опыту реализации проекта «Ночь музеев», образовательным программам для различных категорий посетителей, вопросам музейного маркетинга и современным стратегиям культурной коммуникации.

Практическая часть семинара предусматривает проведение специализированных воркшопов по работе с музейными коллекциями, цифровому учету фондов, организации экспозиционной деятельности и созданию современных музейных продуктов. Участники знакомятся с успешными примерами цифровой трансформации музеев Турции и других стран, говорят о перспективах внедрения инновационных решений в отечественную музейную практику и возможностях расширения международного сотрудничества.

Проведение международного семинара способствует укреплению профессиональных связей между музейными учреждениями Казахстана и Турции, распространению передового международного опыта и формированию новых компетенций в сфере сохранения и популяризации культурного наследия. По итогам мероприятия участники получат сертификаты, подтверждающие повышение их профессиональной квалификации.

#Астана #цифровизация #форум #музеи

Популярное

Все
Экологично и надежно
Мост избавил от заторов
Ученый, идущий в ногу со временем
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Сын своей земли
Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Код обновления
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Ставка требует баланса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам        газоснабжения и электроэнергетики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития  машиностроения  и  транспорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Самый действенный метод воспитания
Когда спадет жара в Казахстане
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Под трели флейты и зум роботов
Импульс для развития фермерства
Закон о развитии телекоммуникаций и цифровой инфраструктуры…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]