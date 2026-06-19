Сохраняя прошлое, создавая будущее

Мероприятие, организованное по инициативе Министерства культуры и информации РК и Министерства культуры и туризма Турецкой Республики при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), объединило музейных специалистов, экспертов в области цифровых технологий и представителей культурных учреждений двух стран.

Семинар проходит в рамках реализации Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева об объявлении 2026-го Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Форум направлен на ускорение процессов цифровой трансформации отрасли, внедрение современных технологических решений и повышение профессиональных компетенций музейных работников. В работе семинара принимают участие 90 специалистов: научные сот­рудники, хранители фондов, специалисты по организации экспозиций и выставок, экскурсоводы, а также представители сферы информационных технологий.

Программа форума включает пленарные заседания, тематические лекции, практические занятия, мастер-классы, ворк­шопы и сессии вопросов и ответов. В центре внимания – вопросы внедрения современных систем учета и хранения коллекций, развития виртуальных и интерактивных музеев, проектирования современных экспозиций, организации музейного пространства и совершенствования коммуникации с посетителями посредством цифровых платформ и социальных сетей.

Торжественное открытие семинара состоялось в Нацио­нальном музее РК. Модератором пленарного заседания выс­тупил директор департамента цифровой трансформации и проектного менеджмента МКИ Ержан Токтагулов. С докладами выступили директор Музея демократии 15 июля при Главном управлении культурного наследия и музеев ТР Али Хайдар Аталар, доктор археологических наук Перихан Денерташ, а также музейный исследователь Гюльсехер Гюрген. Турецкие специалисты поделились практическим опытом цифровой модернизации музейной деятельности, реализации инновационных проектов и управления культурным наследием в условиях стремительного технологичес­кого развития.

Особый интерес отечественных специалистов вызвало знакомство с системой MUES (Müze Ulusal Envanter Sistemi), которая считается одной из наи­более эффективных цифровых платформ учета музейных коллекций. Приглашенные эксперты подробно рассмотрели процессы приема, регистрации и каталогизации музейных предметов, цифрового документирования объек­тов культурного наследия, а также современные подходы к формированию электронных архивов.

Участники также обсуждают развитие виртуальных музеев, применение технологий трехмерной визуализации, создание интерактивных выставок и использование цифровых инструмен­тов для привлечения новой аудитории. Отдельные лекции посвящены международному опыту реализации проекта «Ночь музеев», образовательным программам для различных категорий посетителей, вопросам музейного маркетинга и современным стратегиям культурной коммуникации.

Практическая часть семинара предусматривает проведение специализированных воркшопов по работе с музейными коллекциями, цифровому учету фондов, организации экспозиционной деятельности и созданию современных музейных продуктов. Участники знакомятся с успешными примерами цифровой трансформации музеев Турции и других стран, говорят о перспективах внедрения инновационных решений в отечественную музейную практику и возможностях расширения международного сотрудничества.

Проведение международного семинара способствует укреплению профессиональных связей между музейными учреждениями Казахстана и Турции, распространению передового международного опыта и формированию новых компетенций в сфере сохранения и популяризации культурного наследия. По итогам мероприятия участники получат сертификаты, подтверждающие повышение их профессиональной квалификации.