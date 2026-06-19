Ставка требует баланса

Колонка обозревателя
Игорь Прохоров

Июньское решение Нацио­нального банка о снижении базовой ставки с 18 до 17% годовых начинает напрямую влиять на конечную стоимость финансовых продуктов для населения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Недавно мой знакомый поделился приятной новостью. Он собрался оформить беззалоговый заем в размере около восьми миллионов тенге – такая сумма одна из самых востребованных на рынке. Банк одобрил ему финансирование на новых условиях, пересчитав процентную ставку в сторону снижения.

Для него как участника зарплатного проекта ставка снизилась с 31,4 до 28%, тогда как для остальных клиентов уменьшение составит от 35,1 до 30%. Это пример из практики коммерческого банка, входящего в топ-10 БВУ по размеру кредитного портфеля.

Планомерное удешевление стои­мости заемных ресурсов имеет стратегическое значение не только для розничного сегмента, но и для корпоративного сектора.

Снижение базовой ставки уменьшает общую стоимость привлечения денег для финансовых институтов, что расширяет возможности и для долгосрочного кредитования бизнеса. Меньшая долговая нагрузка позволяет предприятиям направлять ­высвобождающиеся оборотные средства на модернизацию, закупку оборудования и расширение производственных мощностей.

Прогуливаясь по городу и общаясь с владельцами небольших магазинчиков и ремонтных мас­терских, я отчетливо увидел, как сильно наш малый бизнес и сфера услуг нуждаются в этих освободившихся процентах для развития. Главной причиной для смягчения монетарной политики Нацбанка стало устойчивое замедление инфляции. В мае в годовом выражении она снизилась до 10,4%, а официальный прогноз на конец года составляет около 10%.

Согласно среднесрочным оценкам регулятора, к 2028 году ожидается возвращение инфляции к целевому показателю в 5%.

Я тоже ежедневно слежу за ценниками в магазинах и тарифами, надеясь, что макроэкономические шаги регулятора постепенно снизят давление на кошельки обычных людей. Хочется верить, что вслед за уменьшением банковских процентов начнет укрепляться и наша общая уверенность в стабильности рынка, возвращая семейному бюджету былую предсказуемость.

В конце концов, каждый из нас, простых людей, ждет от монетарной политики не просто красивых цифр, а реального ощущения защищенности от ценового разгула. Лично для меня главным маркером успеха этого процесса станут не благостные отчеты финансистов, а реальное появление доступных казахстанских товаров на прилавках магазинов у дома.

К тому же экономисты предупреждают: снижение базовой ставки требует соблюдения строгого баланса, поскольку чрезмерно быстрое удешевление денег способно вызвать резкий скачок потребительского спроса, что неизбежно спровоцирует новый виток инфляции. А это прямой путь к обесцениванию наших доходов.

Да и международный опыт подтверждает необходимость действовать осторожно. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк продолжают удерживать свои процентные ставки на высоком уровне для стабилизации цен. Так что, пожалуй, я соглашусь с профессионалами: текущая величина ставки в ­Казахстане в 17% является хорошим решением для поддержки деловой активности и сдерживания ценовых рисков.

Все колонки автора
#цены #банки #кредиты #ставки #тенге #Нацбанк

Популярное

Все
Экологично и надежно
Мост избавил от заторов
Ученый, идущий в ногу со временем
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Сын своей земли
Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Код обновления
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Ставка требует баланса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам        газоснабжения и электроэнергетики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития  машиностроения  и  транспорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Самый действенный метод воспитания
Когда спадет жара в Казахстане
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Кому отдать свои сердца?
«Папье» царство
Не надо печалиться
Гибнут дети – виноваты взрослые

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]