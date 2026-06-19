Ставка требует баланса

Недавно мой знакомый поделился приятной новостью. Он собрался оформить беззалоговый заем в размере около восьми миллионов тенге – такая сумма одна из самых востребованных на рынке. Банк одобрил ему финансирование на новых условиях, пересчитав процентную ставку в сторону снижения.

Для него как участника зарплатного проекта ставка снизилась с 31,4 до 28%, тогда как для остальных клиентов уменьшение составит от 35,1 до 30%. Это пример из практики коммерческого банка, входящего в топ-10 БВУ по размеру кредитного портфеля.

Планомерное удешевление стои­мости заемных ресурсов имеет стратегическое значение не только для розничного сегмента, но и для корпоративного сектора.

Снижение базовой ставки уменьшает общую стоимость привлечения денег для финансовых институтов, что расширяет возможности и для долгосрочного кредитования бизнеса. Меньшая долговая нагрузка позволяет предприятиям направлять ­высвобождающиеся оборотные средства на модернизацию, закупку оборудования и расширение производственных мощностей.

Прогуливаясь по городу и общаясь с владельцами небольших магазинчиков и ремонтных мас­терских, я отчетливо увидел, как сильно наш малый бизнес и сфера услуг нуждаются в этих освободившихся процентах для развития. Главной причиной для смягчения монетарной политики Нацбанка стало устойчивое замедление инфляции. В мае в годовом выражении она снизилась до 10,4%, а официальный прогноз на конец года составляет около 10%.

Согласно среднесрочным оценкам регулятора, к 2028 году ожидается возвращение инфляции к целевому показателю в 5%.

Я тоже ежедневно слежу за ценниками в магазинах и тарифами, надеясь, что макроэкономические шаги регулятора постепенно снизят давление на кошельки обычных людей. Хочется верить, что вслед за уменьшением банковских процентов начнет укрепляться и наша общая уверенность в стабильности рынка, возвращая семейному бюджету былую предсказуемость.

В конце концов, каждый из нас, простых людей, ждет от монетарной политики не просто красивых цифр, а реального ощущения защищенности от ценового разгула. Лично для меня главным маркером успеха этого процесса станут не благостные отчеты финансистов, а реальное появление доступных казахстанских товаров на прилавках магазинов у дома.

К тому же экономисты предупреждают: снижение базовой ставки требует соблюдения строгого баланса, поскольку чрезмерно быстрое удешевление денег способно вызвать резкий скачок потребительского спроса, что неизбежно спровоцирует новый виток инфляции. А это прямой путь к обесцениванию наших доходов.

Да и международный опыт подтверждает необходимость действовать осторожно. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк продолжают удерживать свои процентные ставки на высоком уровне для стабилизации цен. Так что, пожалуй, я соглашусь с профессионалами: текущая величина ставки в ­Казахстане в 17% является хорошим решением для поддержки деловой активности и сдерживания ценовых рисков.