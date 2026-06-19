Сын своей земли

Стальной характер –

от корней

Бытует мнение, что место, где ты родился и вырос, формирует мировоззрение, ценности человека. И это на самом деле так: климат, культура, история родного края закладывают в нас базовые установки. К примеру, суровые степные или горные ландшафты веками учили людей выносливости, взаимовыручке и уважению к корням.

Одним из самых загадочных и притягательных регионов в стране по праву считается Мангистау. Его просторы хранят следы океана Тетис, в народе его называют как «местность 362 святых» – аулие. В этом краю и появился на свет Омирзак Озганбаев. И судьба его неразрывно связана с Мангистау и его многовековой историей. Большую часть жизни он отдал просвещению в регионе, всегда активно занимался общественно-политической деятельностью, представлял интересы народа как депутат Верховного Совета респуб­лики, Сената Парламента РК. Внес большой вклад в отечественное законодательство. Но где бы он ни работал, всегда следовал принципам трудолюбия и порядочности, нравственности и духовности.

Известный отечественный писатель Герольд Бельгер так писал про него: «Статный, неизменно собранный, деликатный и корректный, улыбчивый, учтивый, порою застенчивый («қыз мінезді», говорят казахи) Омирзак заметно выделялся из шумной, буйной, порой необузданной ватаги депутатов, находившихся в то время под эйфорией юной свободы и независимости страны».

…Ему было всего две недели от роду, когда на фронт ушел отец. Война забрала его в свои жернова и уже не вернула.

– Мой отец ушел в числе первых, участ­вовал в боях за Сталинград, Харьков. Последним в живых его видел солдат из Мангистау Зердебай Бекарыстанов. Во время одного из ночных боев Зердебай был тяжело ранен, и отец на санках отвез его в санбат. Зердебай выжил и вернулся домой, а от отца мы больше не получили вестей. Он чис­лился пропавшим без вести. С самого детства у меня была мечта: узнать о его судьбе, восстановить его боевой путь и раскрыть тайные страницы истории о той войне. Кроме того, мы росли, слушая легенды и мифы от аксакалов. Я чувствовал, что наш край таит в себе много интересного и неизведанного. И это повлияло на выбор профессии – я стал историком, – рассказывает ученый Омирзак Озганбаев.

Его мама Акажан-апа, как и многие женщины того периода, овдовев, растила детей одна. А он, как и его ровесники – дети войны и послевоенного времени, – рос, ощущая на себе все тяготы и лишения. Но именно то непростое детство взрастило в нем лучшие качества – целеустремленность, стойкость, выковав стальной характер, определивший его жизненный путь.

В нем была жажда знаний, учился он легко. Успешно окончив школу, поступил в Кызылординский педагогический институт. Юный Омирзак был одним из лучших студентов на курсе, пытливым умом он впитывал новое. После вуза была аспирантура в Москве во Всесоюзной академии педагогических наук, там же он защитил кандидатскую диссертацию.

Он – педагог, от самого начала и по сей день, упорно и неустанно трудящийся­ на ниве воспитания подрастаю­щего поколения. В одном из своих интервью он говорил: «Вся моя жизнь была связана с народным образованием, а ведь школа, по сути, это начало начал. Какого человека она воспитает, таким будет будущее страны».

Как истинный педагог, он умел сое­динять в практике передовые идеи современной педагогики с мудростью национального воспитания. «Учиться всю жизнь», что созвучно народной мудрости казахов «Тал бесіктен жер бесікке дейін білім ал» – «Учись от колыбели и до последнего вздоха», – это все о нем.

За более чем полвека педагогичес­кой деятельности он сделал многое для народного образования, прошел путь от рядового учителя до президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина, стал академиком Меж­дународной педагогической академии и Российской академии образования, по решению лидеров международной программы ХХI века признан «Интеллектом нации».

Омирзак Озганбаев внес значительный вклад в формирование научно-интеллектуального потенциала страны. Его воспитанники сегодня работают в разных структурах управления на благо нашего государства.

Исторический ракурс

Ученый, общественный деятель Озганбаев считает, что полная история казахов все еще требует разностороннего исследования.

– Она до сих пор не написана полностью. И оттого порой звучат разные мнения, случаются разночтения. Одна из важных и действенных программ, показавших положительный результат, на мой взгляд, – «Мәдени мұра». Благодаря ей наши ученые получили возможность исследовать историю, работать в архивах других стран, привезли множество ценных документов, – говорит академик.

Он – автор научно-исследовательской монографии «Российская Государственная дума и Казахстан». Из этого научного труда общественность узнала имена своих сыновей, достойно представлявших интересы казахского народа в Госдуме. Известный журналист Кенжеболат Жолдыбай в своей статье об ученом писал: «Неслучайно академик Заки Ахметов, оценивая эту фундаментальную работу Омирзака Озганбайулы, назвал ее «коренным поворотом в изучении национальной исторической науки». Соглашался с ним и академик Салык Зиманов. А по мнению академика Дихана Камзабекулы, ценность этого труда состоит в том, что в нем на конкретных примерах продемонстрировано то, как историю двигают не массы, а единицы – интеллигенты, вдохновляющие своим творчеством».

В копилке научных трудов академика Озганбаева – более 300 научно-познавательных статей, ряд аналитических докладов и около 30 книг.

Ученого радует, что сейчас в стране уделяется должное внимание изучению истории.

– Мы все ждем выхода в свет фундаментального семитомника по академической истории Казахстана, который анонсировал Президент Касым-Жомарт­ Токаев. Эта масштабная работа, инициированная Главой государства в статье «Независимость превыше всего», опирается на современные научные подходы. Считаю, что этот труд сыграет свою роль в формировании целостного исторического самосознания нации и развитии патриотизма, – продолжает Омирзак Озганбаев.

Среди всех работ ученого особняком стоят те, что посвящены деятелям «Алаш».

– Практически все алашординцы имели блестящее образование. Многие получили его в Москве, Петербурге, Казани, некоторые учились в Польше, Индии и других странах. И я всегда отмечаю их образованность и стремление к познанию нового. Именно знания расширили их кругозор. Они не просто шли против системы, они осознанно хотели служить своему народу, мечтали о лучшей судьбе для казахов, чтобы их Родина встала в один ряд с передовыми государствами. И за это они поплатились своими жизнями. Хотя каждый из них мог бы, думая лишь о себе, ограничиться интересами своей семьи, – отмечает Омирзак Озганбаев.

Духовность –

стержень мира

Как человек, служивший на ниве просвещения много лет, наш герой убежден, что основа воспитания – это духовность.

В одном из своих интервью он отмечал:

«Духовность – понятие объемное. Это и интеллект, и порядочность, и этика поведения, и толерантность, и уважительное отношение к своим истокам, языку, культуре. Сюда же можно отнести взаимоотношения с близкими, друзьями, коллегами и многое другое.

Одна из базовых составляющих духовности – чтение. Без хорошей книги невозможно представить себе духовно развитого человека».

– Чтение – показатель стремления нации к знаниям. Есть известная фраза из произведения Уильяма Шекспира «Буря»: «Книги те, что ценю я, дороже герцогства». И это не просто фигура речи, а истина. Хорошо, если люди это понимают. Еще много веков назад французский мыслитель и философ Дени Дидро обозначил очень точно: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать», – говорит Омирзак-аға. – Писал об этом и Абай Кунанбаев. Наше поколение выросло на книгах. Мы знаем цену хорошей литературе. Поэтому я с радостью принял инициативу Президента – Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Очень надеюсь, что создание инфраструктуры и открытие современных библиотек, а также модернизация имеющихся, пополнение книжных фондов помогут популяризировать чтение, сделать его неотъемлемой частью культурного кода и повседневной жизни казахстанцев.

Академик убежден, что чтение – главный фактор для формирования передовой нации, и сложно с ним не согласиться.

Ветеранский полк

Омирзак-аға – один из активных участников ветеранского движения Казахстана. У него за плечами – долж­ность председателя совета ветеранов Мангистау и республики. В родном регионе он сделал многое, чтобы лучшее, что есть в этом удивительном крае, стало визитной карточкой священной земли.

В марте 2013 года Омирзак Озганбаев­ по рекомендации Администрации Президента был избран председателем Центрального совета ветеранов Казахстана. И это был один из насыщенных периодов его жизни. Руководя респуб­ликанским советом, он внес огромный вклад в популяризацию национальных ценностей. Кроме того, Омирзак-аға поднимал вопросы о положении участников войны, представителях старшего поколения, воспитании молодежи.

– В стране свыше сорока домов престарелых, где коротают свои последние дни десятки тысяч стариков. В казахском менталитете такого раньше никогда не было. Когда мы упустили важное? Почему выросло поколение жестоких людей? Неужели не хватает еды или мес­та в домах выросших детей для старых родителей? Нет. Не хватает милосердия и доброты. Сейчас, с высоты прожитых лет, я осознаю, что-то мы упустили, так не должно быть, ведь семья и род для казаха всегда были сакральным понятием. Необходимо внедрять национальное воспитание, возвращать ценности, которые всегда были мерилом нравственности, – рассуждает ученый.

Сегодня академику Омирзаку Озганбаеву – 85 лет. Это не просто красивая дата, а время жизни, которым можно гордиться.

– Я вырос не видя своего отца. Но нас, меня воспитывали наши аксакалы. Мы жили в такое время, когда чужих детей поистине не было. Каждый взрослый проявлял себя миролюбиво и относился с заботой ко всей ребятне. Поэтому я благодарен народу за любовь и за воспитание. Всю свою жизнь стараюсь придерживаться позиции «если можешь – помоги». Ведь мы гос­ти в этом мире... Круговорот добра в природе не должен останавливаться. По традиционному летоисчислению казахов 85 лет – это мушел жас. И я встречаю его с благодарностью, – подытоживает аксакал.