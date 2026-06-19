Код обновления

Любые масштабные государственные преобразования лишены глубокого смысла, если они затрагивают только политические институты и обходят стороной гуманитарный фундамент общества. Принятие обновленной Конституции Казахстана, за которую на референдуме проголосовали 87,15% граждан, часто оценивают исключительно с точки зрения перераспределения властных полномочий.

– Для долгосрочного развития страны гораздо важнее ее ценностное наполнение, – говорит директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок» Жандос Болдыков. – Настоящая модернизация начинается тогда, когда общество четко определяет свои духовные ориентиры. Строки обновленной преамбулы Основного закона о сохранении преемственности тысячелетней истории Великой степи – это прямое юридическое закреп­ление исторической памяти как стратегического ресурса страны. В голосовании за эти изменения активное участие приняли работники отечественных театров, библиотек, архивов и музеев. Они поддержали курс Президента Касым-Жомарта Токаева, понимая, что культура теперь официально определена как одна из важнейших основ развития государства.

Жандос Болдыков, работаю­щий в сфере казахстанской культуры более двадцати лет, убеж­ден, что новые правовые нормы дают всему профессиональному сообществу республики мощный рычаг для решения застарелых проблем. В нашей беседе он сразу предложил отказаться от пафосных лозунгов и посмот­реть на ситуацию прагматично. По его словам, долгое время музеи и культурные центры воспринимались чиновниками как консервативные хранилища старых вещей, финансируемые по остаточному принципу.

– Новая Конституция меняет саму парадигму музейного дела, – подчеркивает директор музея «Бозок». – Теперь сохранение культурного наследия и развитие национальных ценностей вменены в обязанность государства на высшем законодательном уровне. Для нас, прак­тиков, это означает переход от режима выживания к системной модернизации. ­Со­временный ­казахстанский музей обязан стать динамичным пространством науки, креа­тивных индус­трий и цифровых технологий. Мы не имеем права оставаться просто пассивными смотрителями за стеклянными витринами.

Анализ конституционных новелл показывает: государственная политика в культурном секторе уже обретает конкретные финансовые и административные контуры. Одним из главных маркеров этих изменений стало поэтапное присвоение национального статуса ведущим культурным комплексам страны. В 2023 году этот статус получил историко-культурный музей-заповедник «Хазрет Султан», а в 2025-м его обрели еще два крупнейших региональных музея. Для отрасли это решение имеет сугубо практическое значение.

Национальный статус – это юридический инструмент, напрямую влияющий на благосос­тояние рядовых сотрудников. Он влечет за собой перерасчет тарифных сеток, реальное увеличение заработных плат и улучшение условий труда. Без сильного человеческого капитала, без заботы о конкретном человеке труда любые разговоры о возрождении духовности остаются пустым звуком.

– Профессионалы годами уходили из нашей сферы из-за низких окладов, и это была общереспубликанская проблема, – отмечает наш собеседник. – Изменение статуса ключевых объектов создало сильный прецедент и повысило престиж профессии. Но останавливаться на этом нельзя. Нам необходимо планомерно поднимать заработные платы во всей отрасли, особенно в сельской местности и малых городах. Параллельно нужно тотально повышать уровень технического оснащения сферы культуры. Нам необходимы современные исследовательские лаборатории, системы оцифровки и мультимедийное оборудование. Конституционные гарантии должны транс­формироваться в современные рабочие места, тогда в сферу культуры пойдет талантливая молодежь.

Жандос Болдыков не оставил без внимания важнейший вопрос о миссии культуры в современном мире. Человеку необходимы жизненные ориентиры, понимание своих корней и смысла своего труда. Культура призвана отвечать на эти экзис­тенциальные запросы, однако ее роль часто путают с простым коллекционированием древнос­тей. Воспроизведение архаики, слепое копирование быта прошлых веков и консервация старых форм не могут быть самоцелью. Культура – это живой, эволюционирующий процесс. Ее подлинное назначение заключается в том, чтобы устремлять народ в будущее, задавать новые горизонты развития, но делать это, опираясь на проч­ный фундамент прошлого. Исторический опыт должен не утягивать назад, а служить на­дежным трамплином для интеллектуального рывка.

Директор музея «Бозок» убеж­ден: новые горизонты казахстанской культуры лежат на стыке традиций и инноваций. Культура обязана формировать смыслы и помогать обществу отвечать на вызовы глобализации.

– Мы должны использовать технологии завтрашнего дня для переосмысления нашего наследия, – утверждает мой собеседник. – Сегодня в практику внедряются элементы искусственного интеллекта для анализа археологических находок и оцифровки фондов. Это и есть живая связь времен. Наглядным примером такого подхода служит создание Национального парка на базе музея-заповедника «Бозок» в столице, где древние цивилизационные пласты станут основой для современного научно-образовательного и туристического кластера.

Такие масштабные проекты, реализуемые при активной поддержке Министерства культуры и информации, сегодня запус­каются по всей республике. Они призваны трансформировать культурную среду страны, делая ее доступной и понятной для нового поколения. Обновленный Основной закон заложил прочный правовой фундамент под эту масштабную работу.

Теперь задача всего профес­сионального культурного сообщества – конвертировать конституционные нормы в сильное осознанное общество, которое ценит свое происхождение, но мыслит категориями прогресса. Развитие культуры в новом Казахстане становится главным инструментом воспитания деятельного патриотизма, устремленного в будущее.