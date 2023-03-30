Обновлена база бесплатного пробного тестирования для педагогов

Пробное тестирование было разработано для помощи в подготовке к оценке знаний педагогов.

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Национальный центр тестирования обновил базу бесплатного пробного тестирования для педагогов. Согласно новому формату, тестирование теперь состоит из двух блоков и содержит всего 50 тестовых заданий, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Так, уточняется, что первый блок «Предметные знания» состоит из 30 заданий. Второй блок «Методика преподавания» – из 20 заданий.

Тестирование проводится в онлайн-формате на сайте центра.

«Благодаря пробным тестам педагоги смогут улучшить свою подготовку», - отметил директор НЦТ Руслан Емелбаев.

Напомним, накануне, выступая на открытии сессии Парламента нового созыва, президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил совершенствовать систему среднего образования, отметив, что ключевой фигурой в ней является педагог.