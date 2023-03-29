Токаев высказался о требованиях к педагогам

Выступая на открытии сессии Парламента нового созыва, президент РК предложил совершенствовать систему среднего образования, напомнив, что ключевой фигурой в ней является педагог, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«В образовательном процессе ключевой фигурой является педагог. Следует и далее повышать его статус, авторитет в обществе. Между тем в ходе Национального квалификационного тестирования большинство учителей, директоров и выпускников педагогических вузов не смогли набрать проходной балл.

Опытные учителя жалуются мне, что требования слишком сложные. Может быть, следует их упростить и усовершенствовать. В этой сфере нет раз и навсегда застывших правил. Но, в любом случае, требования к учителям должны быть высокие», – подчеркнул президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что попытки любыми путями заполнить вакансии в школах приводят к тому, что упускается из виду качество педагогических кадров.

«Поэтому предстоит принять действенные меры для повышения уровня подготовки учителей. Это важнейшая задача, напрямую влияющая на будущее подрастающего поколения.

Приоритетное внимание также следует уделить улучшению менеджмента в системе образования. Необходимо привлечь в эту сферу профессионалов. По примеру Президентского молодежного кадрового резерва будет запущена программа отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании.

Остро стоит кадровый вопрос и в системе высшего образования», – резюмировал глава государства.