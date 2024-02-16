Образцовый приют для бездомных животных построил предприниматель в Петропавловске Общество 16 февраля 2024 г. 1:00 2 Андрей Кратенко Крышу над головой и полноценное питание нашли здесь 212 кошек и 616 собак. фото автора В кабинете управляющей Екатерины Королевой ночуют семь кошек. Одна из них по кличке Пушка выбрала Катю своей хозяйкой, поэтому нервничает, когда кто-то еще претендует на ее внимание. Пушке позволительно запрыгивать на рабочий стол и спать в одном из ящиков. – Рассчитан приют на 200 кошек, – объясняет Екатерина Королева. – Больше никак нельзя. Кошкам нужно пространство. Для них у нас есть летние балконы. Летом они спускаются со второго этажа и отдыхают в беседке. Лес, беседка, кошки… Идиллия! Собаки живут в просторных вольерах и в будках с ковровыми шторками на входе. Прогулка вдоль длинного ряда вольеров сопровождается оглушительным лаем, собаки, точно дети, бегут навстречу, встают на задние лапы и смотрят на вас с надеждой: вдруг это вы за ней пришли? Каждый новый пес или кошка проходит вначале через зону карантина. За сорок карантинных дней нового постояльца тщательно осматривают ветеринары, ему ставят все прививки, если требуется, то и стерилизуют. В приюте работает своя ветеринарная клиника. – Ежемесячно Андрей Исаков тратит на стерилизацию и лечение животных с улицы 600 тысяч тенге, – сообщает управляющая. – Содержание самого приюта обходится еще в восемь миллионов тенге в месяц. Плюс к этому Андрей Исаков дает кормов на 500 тысяч тенге приюту «Вишневка» и на 400 тысяч – приюту «Белый Бим». С болью Екатерина Королева говорит о том, что горожане «со страшной силой» истребляют кошек, закрывая на зиму подвалы. Вместо кошек в подвалах заводятся крысы. Кто лучше? – По этой же причине, – считает Екатерина, – Лондон погряз в крысах. Мы тоже к этому придем. Хотя, на мой взгляд, лучше бы кошки жили в подвалах. Первый, кто встречает в приюте, – большой пес по кличке Азор. Он привязан, но у него есть возможность прибежать в вольер к щенкам. – Азорку, – рассказывает Екатерина, – мы выкупили за бутылку водки у бомжа, который приготовился съесть эту собаку. С тех пор – уже три года – Азор у нас. В вольер со сверстниками его не поместишь – он слишком велик. А к щенкам пускаем, он как нянька у них. Любит поиграть, гладит лапами, лижет, и они к нему льнут. Еще один большой пес – кавказская овчарка по кличке Лев. У него своя история. Однажды в приют позвонили жители городской окраины и сообщили, что там появилась крупная собака. Катя отправилась искать. Приехала под вечер, вышла из машины осмотреться. Из полумрака неожиданно выбежал огромный пес, встал перед ней и положил на плечи передние лапы, обмотанные скотчем. – Слава богу, – вздыхает Екатерина, – что Лева оказался добрым. Его, между прочим, тоже хотели съесть, и для этого уже обмотали лапы скотчем, но пес вырвался и убежал. Таких случаев много… – Часто ли удается пристроить бездомных животных в семьи? – интересуюсь я. – Приняли, к примеру, 17 кошек, пристроили 12. Примерно в такой пропорции. У нас ведь удобно брать, мы отдаем уже стерилизованных животных. Кроме того, чипируем котят и щенков, так что вкладываться в них уже не надо. – Хозяев тоже отбираете? – Всех не просканируешь. У нас нет возможности посетить каждого на дому, чтобы проверить условия быта. Если приходят с запахом алкоголя, то таким однозначно не отдаем. Есть возрастное ограничение – не младше 21 года. Уточняем, какое жилье – свое или съемное? На съемное жилье не отдаем. Стаффорда или ротвейлера, то есть собаку серьезной породы, мы отдаем с назначением куратора. Контролируем процесс и, если новый хозяин не справляется с животным, возвращаем его в приют. Мы вправе также штрафовать опекунов с помощью участковых полицейских. Штраф небольшой – 17 тысяч тенге. Ну зато хоть что-то! – Случаи отстрелов собак еще бывают? – Да, увы… Прежде чем открыть приют для бездомных животных, предприниматель Андрей Исаков познакомился с опытом подобных учреждений в Европе, за образец взял приют в Харькове. В доме и на даче у него тоже живут несколько собак и кошек из приюта, в том числе трехпалая собака. – Он берет таких, которых уже никто не возьмет, – пояснила Екатерина. – Как Вы думаете, изменилось ли настроение в обществе с появлением приюта Андрея Исакова? – Да, изменилось! Я вижу это по коллективу Исакова, по его друзьям, которые когда-то вообще не думали о бездомных животных, а теперь приезжают к нам, привозят детей, кормят собак, играют с кошками. Да, отношение меняется. Хотя многие не понимают нас, думают, что мы обязаны принимать всех выброшенных на улицу. – А как на самом деле? – спрашиваю напоследок. – В обязательном порядке мы принимаем только тех, кто точно погибнет без нашей помощи… #Петропавловск #бездомные животные #приют для животных #Андрей Исаков