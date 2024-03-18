Общественницу осудили за убийство падчерицы в Алматы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Алматинская общественница Балжан Турлыбек будет отбывать срок в колонии средней безопасности за убийство семилетней падчерицы Карины.

Стало известно, что прокурор просил назначить ей наказание в виде 20 лет лишения свободы. Женщина частично признала свою вину по предъявленному обвинению.

Суд отягчающих или смягчающих обстоятельств не нашел.

«По приговору суда подсудимая Турлыбек признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет», – прокомментировали в городском суде Алматы.

Напомним, трагедия произошла летом прошлого года. 7-летняя девочка стала жить с отцом и мачехой с апреля 2023 года. Ранее она была с бабушкой. Женщина избила падчерицу в ванной из-за того, что у той якобы было недержание.

По словам тети убитой, мачеха била семилетнюю Карину головой об стену, после чего, поняв, что та мертва, вызвала отца девочки и они пытались сымитировать ее естественную смерть.

По словам соседей, девочку периодически избивала не только мачеха, но и родной отец.