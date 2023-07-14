Алматинку задержали по подозрению в убийстве семилетней падчерицы

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В Алматы вчера, 13 июля, похоронили 7-летнюю девочку, умершую от жестоких побоев мачехи и родного отца. Маленькую Карину избивали периодически, и в последний раз у нее произошло кровоизлияние в мозг. На свою малолетнюю дочь поднимал руку и отец, но задержали пока только его гражданскую супругу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Семейную пару знали все в округе. О частых скандалах слышали и даже видели. По словам соседей, девочку избивала не только мачеха, но и родной отец.

Известно, что подозреваемой 47 лет, она работала председателем КСК. Около года назад 33-летний отец девочки переехал в квартиру к возлюбленной. Пара жила в гражданском браке. Вскоре они забрали к себе и маленькую Карину, которая жила у бабушки (родная мать бросила дочку в годовалом возрасте). Оказалось, что мачеха применяла жестокие методы воспитания. Отец об этом знал и молчал, а порой тоже поднимал руку на ребенка.

Все произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Женщина набросилась на падчерицу в ванной. По словам тети убитой, мачеха била семилетнюю Карину головой об стену, после чего позвала отца девочки.

"В последний раз, когда я на улице был, во дворе работал, она позвонила и сказала, что ребенок в ванной без сознания лежит: "Кажется, я ее убила", - говорит отец девочки Бакен Закураев.

"Она издевалась над ребенком. Он в это время дома, там же находился, на всё это смотрел. Когда очная ставка была, она говорит: "Ты же тоже бил!" Он говорит: "Да, я бил ребенка. Я ее ремнем по попе за то, что она учиться не хотела", - рассказывает бабушка умершей девочки Елена Закураева.

После очередного избиения у Карины случилось кровоизлияние в мозг. Ребенка хоронили с синяками и ссадинами на лице. Мачеху задержали. Сейчас она в изоляторе.

"Управлением полиции Бостандыкского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 99 УК РК. Подозреваемая, гр. Т. 1976 года рождения, задержана и взята под стражу. Расследование продолжается", - прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Отмечается, что за убийство малолетнего ребенка предполагаемой преступнице может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Между тем родственники винят не только мачеху, но и отца. Они уверены, что мужчина мог предотвратить трагедию, заключил телеканал.