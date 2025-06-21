Общественный контроль необходим

Общество
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Как реализуются решения Национального курултая

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В Семее прошло заседание Национальной эксперт­ной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat», посвященное роли общественного контроля в реализации решений Национального курултая.

Приветствуя участников площадки в онлайн-формате, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов отметил значение общественного контроля и мониторинга как неотъемлемых инструментов повышения прозрачности,
подотчетности и эффективнос­ти государственной политики.

Говоря о реализации решений IV заседания Национального курултая, директор КИСИ подчеркнул, что осуществление проектов должно сопровож­даться прозрачной информацией о сроках, бюджете и результатах, а также иметь механизмы общест­венного мониторинга.

– Мы ежегодно проводим такие экспертные обсуждения. В нынешнем году мы решили сфокусироваться только на регионах, – отметила руководитель отдела по работе с регионами КИСИ Амина Урпекова. – Наша площадка собирает экспертное сообщество, то есть это люди сферы образования, представители гражданского сектора, партий – гражданское общество в самом широком смысле. Тема заседания очень актуальна, поскольку на курултае обсуждались обширные инициативы, которые затрагивают и инфраструктурное развитие, и социальную политику, и культурную, и вопросы строительства общественно-значимых объектов. Для всего этого очень важен общественный контроль и вовлеченность населения. Именно контроль со стороны общественности может позволить минимизировать коррупционные и другие риски, а также повысить качество выполнения проектов.

Представители общественности подчеркнули наличие актуальных проблем облас­ти и ее центра. В частности, вице-президент Ассоциации некоммерческих организаций Николай Исаев обратил внимание на ряд социально-экономических проблем, имею­щихся в регионе, и отметил, что нужен более активный и конструктивный диалог между государством и обществом по их решению. Он также призвал больше использовать потенциал общественных советов как площадок для выработки совместных подходов.

Проректор по правовым вопросам и антикоррупционной политике Alikhan Bokeikhan University Майгуль Матаева сделала акцент на актуальных для области и центра региона проблемах благоустройства. Затронула вопрос повышения качества обучения. В частности, она сделала акцент на важнос­ти уроков истории как значимой меры по укреплению патриотизма, гражданского самосознания, национальной идентичности.

Организаторы зафиксировали все предложения и отметили, что главное для них – сбор информации. Озвученные на полях КИСИ GPS данные, инициативы, оценки и мнения в дальнейшем будут использованы в аналитических запис­ках специалистов в качестве рекомендаций, которые можно будет применять не только точечно, но и по всей стране.

#заседание #КИСИ #Нацкурултай

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