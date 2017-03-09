Новую страницу в отношени­ях Казахстана и Европейского союза открыли в декабре 2015 года – когда в Астане было подписано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Как сообщил на брифинге в Министерстве иностранных дел посол Казахстана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства нашей страны в ЕС и НАТО Алмаз Хамзаев, в настоящее время СРПС ратифицировали уже 8 государств – это Латвия, Словакия, Литва, Чехия, Болгария, Польша, Венгрия и Дания. Документ вступит в полную силу после утверждения его парламентами всех стран – членов Евросоюза, но в мае 2016 года уже началось временное применение его отдельных частей.

В целом Европейский союз был и остается для Казах­стана главным торгово-экономическим и инвестиционным партнером – на долю ЕС приходится 50% казахстанского внешнеторгового оборота и более половины привлеченного иностранного капитала в экономике нашей республики.

– Интересным направлением работы сегодня являются отношения с Европейским инвестиционным банком. Для нашей страны ЕИБ представляет большой интерес, тем более что этот банк может предоставлять неограниченное число кредитных линий, в зависимости от потребностей. Учитывая, что в Казахстане важной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса, что совпадает с приоритетами ЕИБ, в 2010 году было подписано Рамочное соглашение между Правительством РК и этим банком, – отметил Алмаз Хамзаев.

Дипломат рассказал, что на сегодня кредитное соглашение на сумму 120 млн евро подписано между ЕИБ и АО «Банк развития Казахстана», средства предназначены для финансирования казахстанских проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Прорабатываются ­вопросы привлечения Евро­пейского инвестиционного банка к участию в казах­станских проектах, связанных с развитием «зеленой» экономики и проведением ­«ЭКСПО-2017». В настоящее время холдинг «КазАгро» ведет переговоры с ЕИБ по привле­чению займа в размере 200 млн евро сроком на 15 лет, подписание соответствующего соглашения ожидается в 2017 году – заем будет направлен на финансирование проектов в сельскохозяйственной сфере.

Глава представительства ­Европейского союза в Казах­стане Траян Лауренцю Христеа обратил внимание, что ЕС воспринимает Казахстан как своего главного партнера в Центральной Азии и большое внимание уделяет развитию отношений с нашей республикой как в региональном, так и в двустороннем формате. Он также упомянул о большом интересе ЕС к выставке ­«ЭКСПО-2017. Энергия будущего». По словам представителя ЕС в РК, уже есть договоренность об участии вице-президента по вопросам Энергетического союза Европейской комиссии Мароша Шевчовича в открытии ЭКСПО-2017. Кроме того, Евросоюз планирует провести так называемые Energy Days (Дни энергии ЕС) и в целом принимать самое активное участие во многих других мероприятиях в рамках астанинской выставки.