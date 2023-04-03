Свыше 25 млн тенге выманил заключенный у казахстанцев по телефону прямо из камеры

За «бездействие по службе» также привлечены к ответственности сотрудники колонии.

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Прокуратура Алматинской области выявила, что в исправительном учреждении №12 осужденный занимался интернет-мошенничеством, передает Kazpravda.kz.

Следствие установило, что за 2,5 года в стенах исправительного учреждения мужчина совершил около 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге. У осужденного изъяли 2 мобильных телефона и 41 сим-карту, с помощью которых он звонил и вел переписку через WhatsApp.

Данный факт зарегистрирован специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РК, дело передано в следственное подразделение УП города Конаев.

«Проводится мониторинг базы данных на выявление других правонарушений, совершенных осужденным», – отметили в областной прокуратуре.

Также сообщается, что факты бездействия сотрудников исправительного учреждения зарегистрированы специализированной прокуратурой по статье «Бездействие по службе» УК РК, и переданы в Департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области.