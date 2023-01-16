Объявлены итоги выборов депутатов Сената

Стали известны итоги голосования на выборах депутатов Сената Парламента Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии РК.

Фото: Kazpravda.kz

В соответствии со статьями 12, 44, 77 и 81 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и на основании прилагаемых протоколов областных, городов Астаны, Алматы и Шымкента избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по состоявшимся 14 января выборам в Сенат, ЦИК признал выборы состоявшимися.

Избранными депутатами Сената стали:

от области Абай – Тастекеев Кайрат Кулбаевич;

от Акмолинской области – Жунусов Талгат Турлыбекович;

от Актюбинской области – Нугманов Амангельды Шайхуллович;

от Алматинской области – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич;

от Атырауской области – Наутиев Алибек Ибатуллиевич;

от Восточно-Казахстанской области – Буктугутов Шакарым Сабырович;

от Жамбылской области – Арубаев Сакен Каланович;

от области Жетісу – Толамисов Амангельды Габдылкаримович;

от Западно-Казахстанской области – Утегулов Арман Каримович;

от Карагандинской области – Утешов Серик Балгатаевич;

от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович;

от Кызылординской области – Рустемов Руслан;

от Мангистауской области – Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы;

от Павлодарской области – Айткенов Ернур Нурмуханович;

от Северо-Казахстанской области – Каримова Гульмира Раинбековна;

от Туркестанской области – Кадырбек Мурат Болатулы;

от области Ұлытау – Медебаев Советбек Турсынович;

от города Астаны – Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы;

от города Алматы – Асанова Жанна Бейсентаевна;

от города Шымкента – Бекназаров Нурлан Кудиярович.

Напомним, 14 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Сената. На 20 мест в верхней палате Парламента претендовали 55 кандидатов. В список выборщиков по республике включили 3167 депутатов маслихатов.

Согласно новым законодательным поправкам, теперь Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов Сената назначаются президентом республики, 5 из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана.