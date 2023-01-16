Объявлены итоги выборов депутатов Сената

Стали известны итоги голосования на выборах депутатов Сената Парламента Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии РК.
В соответствии со статьями 12, 44, 77 и 81 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и на основании прилагаемых протоколов областных, городов Астаны, Алматы и Шымкента избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по состоявшимся 14 января выборам в Сенат, ЦИК признал выборы состоявшимися.
Избранными депутатами Сената стали:
от области Абай – Тастекеев Кайрат Кулбаевич;
от Акмолинской области – Жунусов Талгат Турлыбекович;
от Актюбинской области – Нугманов Амангельды Шайхуллович;
от Алматинской области – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич;
от Атырауской области – Наутиев Алибек Ибатуллиевич;
от Восточно-Казахстанской области – Буктугутов Шакарым Сабырович;
от Жамбылской области – Арубаев Сакен Каланович;
от области Жетісу – Толамисов Амангельды Габдылкаримович;
от Западно-Казахстанской области – Утегулов Арман Каримович;
от Карагандинской области – Утешов Серик Балгатаевич;
от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович;
от Кызылординской области – Рустемов Руслан;
от Мангистауской области – Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы;
от Павлодарской области – Айткенов Ернур Нурмуханович;
от Северо-Казахстанской области – Каримова Гульмира Раинбековна;
от Туркестанской области – Кадырбек Мурат Болатулы;
от области Ұлытау – Медебаев Советбек Турсынович;
от города Астаны – Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы;
от города Алматы – Асанова Жанна Бейсентаевна;
от города Шымкента – Бекназаров Нурлан Кудиярович.
Напомним, 14 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Сената. На 20 мест в верхней палате Парламента претендовали 55 кандидатов. В список выборщиков по республике включили 3167 депутатов маслихатов.
Согласно новым законодательным поправкам, теперь Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов Сената назначаются президентом республики, 5 из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана.