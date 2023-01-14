Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане

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Выборы депутатов Сената Парламента в Казахстане начнутся в 11:00.

Фото: Kazpravda.kz

Сегодня, 14 января, в Казахстане состоятся выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.

Всего по республике документы подавали более 130 претендентов.

Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени столицы.

В список выборщиков по республике включено 3168 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее в городах Алматы – 38, Астана - 31, Шымкент - 30.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК началось с 29 ноября 2022 года и продлилось 16 дней.
В соответствии с Законом РК "О выборах" 24 декабря 2022 года в 18:00 была приостановлена регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК.

13 января в 00:00 часов завершилось проведение предвыборной агитации кандидатов. Таким образом, согласно календарному плану, завершились все предвыборные мероприятия, связанные с организацией и проведением дня голосования.

В день выборов посредством интернет-ресурса Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования.

Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов не позднее 20 января 2023 года.

Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

26 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписао Указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената избранных в 2017 году.

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