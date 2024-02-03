Очередная нарколаборатория ликвидирована в РК

Происшествия
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В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Департаментом КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме Караганды, передает комитет.

Так, 24-25 января оперативниками по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержаны двое граждан.

В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тысяч разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.

По имеющимся данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых лиц развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, не подлежит разглашению.

#КНБ #Караганда #нарколаборатория

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