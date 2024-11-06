Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану

В предстоящие выходные жителей и гостей столицы ожидают в ТРЦ Koktal, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

9-10 ноября в Астане продолжит работу городская сельскохозяйственная ярмарка. Продовольственные товары привезли аграрии из нескольких регионов страны.

«Ярмарка будет проходить каждые выходные с 10:00 до 22:00. Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей», – уточнили в городской администрации.

Кроме того, участники мероприятия представят свежие овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Напомним, в минувшие выходные товаропроизводители из области Улытау, Акмолинской, Костанайской и областей привезли около 800 тонн свежей продукции в столицу для сельскохозяйственной ярмарки.