Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Фото: акимат Астаны

Товаропроизводители из области Улытау, Акмолинской, Костанайской и областей привезли около 800 тонн свежей продукции в столицу для завершающей сельскохозяйственной ярмарки, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Посетители ярмарки 26 и 27 октября смогут приобрести мясо, молочные изделия, овощи, крупы, муку и кондитерские изделия от известных производителей.

Напомним, ярмарка открыта с 9:00 до 18:00 напротив ипподрома «Казанат» на шоссе Каркаралы.

Посетители также смогут насладиться концертной программой с участием артистов из участвующих областей.