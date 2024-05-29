Очередной дефицит ЖД-билетов в канун отпусков прокомментировал министр

Министр транспорта Марат Карабаев, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировал ежегодный дефицит билетов на железнодорожный транспорт в канун отпусков, передает корреспондент Kazpravda.kz

Журналисты отметили, что отпускной сезон еще не успел начаться, а билетов на популярные направления уже нет.

Марат Карабаев сообщил, что будут дополнительно запущены поезда.

«По Алаколю будут дополнительно запущены поезда. 12 поездов, 3 Тальго, которые оснащены кондиционерами. По Балхашу: у нас будет с Астаны и с Алматы удешевленный авиатранспорт. Он будет субсидирован. На дополнительные поезда продажа еще не начата, поскольку это может привести к нецелевому использованию. Второе – идет дополнительный закуп пассажирских вагонов. И если в прошлом году мы закупали всего 118 вагонов, то в этом будет закуплено 140. В следующем году планируем закупить 260 единиц», - ответил глава Минтранспорта.