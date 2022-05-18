Очередной фейк о референдуме по поправкам в Конституцию запустили в соцсетях

Участники казахстанских Telegram-чатов пишут о том, что в случае принятия на референдуме поправок в Конституцию частной собственностью людей будут управлять депутаты и представители государства. Stopfake.kz объяснил, почему это неправда, передает Kazpravda.kz.

Республиканский референдум пройдет в Казахстане 5 июня 2022 года. На нем граждане страны смогут проголосовать за или против принятия поправок в Конституцию РК.

Всего поправок – 35. Ни одна из них не касается отмены частной собственности граждан или передачи ее государству.

Поправка, о которой пишут участники Telegram-чатов, звучит так:

«Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом».

Как сообщили в Министерстве юстиции, она не означает, что частная собственность граждан будет передана государству.

«Предлагаемая поправка в пункт 3 статьи 6 Конституции не распространяется на землю, находящуюся в частной собственности, скот и лично выращенные насаждения. Согласно поправке предлагается установить, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. В настоящее время Конституцией установлено, что они находятся в государственной собственности. При этом предложено уточнить, что от имени народа право собственности осуществляет государство. Следовательно, государство будет осуществлять право собственности исключительно в отношении земли, ее недр, вод, растительного и животного мира и других природных ресурсов, которые принадлежат народу и не являются объектами частной собственности. Отдельно следует отметить, что норма Конституции, гарантирующая право частной собственности на землю, остается неизменной (часть вторая п. 3 ст. 6 Конституции)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения (п. 3 ст. 26 Конституции).

Из этого следует, что сообщения о том, что в случае принятия поправок казахстанцы лишатся частной собственности, – фейк, заключил Stopfake.