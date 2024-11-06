Очередной массовый забег пройдет в Астане

Спортивное мероприятие, организованное городским акиматом, пройдет в Ботаническом саду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

10 ноября в столице состоится массовый забег Jeniske birge jugir для любителей здорового образа жизни. Общая протяженность дистанции – 4 км.

«Регистрация желающих принять участие в мероприятии продлится с 08:30 до 10:00. Начало в 10:30. Регистрация бесплатная. К участию в спортивном мероприятии допустят до тысячи человек. На финише бегунам раздадут памятные медали», – уточнили в городской администрации.

Там же добавили, что в завершение забега разыграют IPhone 15 Pro и 5 велосипедов.

Подробнее о том, как ранее на международном марафоне Astana City Marathon приняли участие 2 300 участников из разных стран, можно прочитать здесь.