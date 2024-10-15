Astana City Marathon: снег не стал помехой для массового забега

фото Игоря Бургандинова

В традиционном международном спортивном мероприятии, которое проводится в столице Казахстана и входит в мировую серию марафонов в категории World Athletics Road Race Label, в этот раз приняли участие 2 300 человек. И среди них не только жители нашей страны, но и гости из 18 стран, в том числе Кыргызстана, Китая, Нидерландов, Кении, России, Франции.

Несмотря на то что погода в Астане сменилась с осенней фактически на настоящую зимнюю буквально перед стартом, никто не выглядел недовольным. Напротив, усыпанный снегом город добавил особую изюминку марафону. Отметим, что предстояли немалые дистанции: 42,195 км в индивидуальной гонке, еще 42,195 км в Ekiden (командная эстафета разделенная на шесть этапов по 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и 7,195 км), а также скандинавская ходьба на 10 км.

– Этот марафон был первый в нашей копилке совместно с Федерацией легкой атлетики страны. Поэтому мы сделали специально один круг, как на всех международных мэйджорах, то есть маршрут был построен намеренно по самым красивым местам и улицам нашей столицы – начиная от EXPO. Думаю, что участникам все понравилось, – отметил рейс-директор марафона Павел Тенцер.

Что касается самих состязаний, то вначале финишировали участники командной эстафеты Ekiden. Здесь первой завершила дистанцию столичная команда Владимира Экерта со временем 2 часа 39 минут 36 секунд. Второй финишировала команда Евгения Бровкина из Караганды, отстав от лидеров на 30 секунд. Еще через 30 секунд финишировала команда Бейбута Ахмурова (Астана). Команда Айдара Жумекенова (Астана) завершила марафон со временем 2 часа 53 минуты 36 секунд. Команда Айкоркем Бекеевой (Астана) показала результат 3 часа 29 минут 53 секунды.

Основную марафонскую дистанцию в 42 км 195 м пробежали 73 спортсмена. Первым финишировал Данияр Ормангали из Талдыкоргана с результатом 2 часа 35 минут 10 секунд. Вторым пришел Амир Байтуканов из Усть-Каменогорска (2 часа 35 минут 29 секунд), третьим стал Аман Нуркелды из Астаны (2 часа 36 минут 58 секунд). 15-й результат показала быстрейшая из прекрасной половины человечества Флорида Миниянова из Караганды, которая прошла дистанцию за 2 часа 57 минут 21 секунду.