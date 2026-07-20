Онлайн-казино «Nomad Poker» с оборотом в 7,5 млрд тенге ликвидировали в СКО

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Департаментом АФМ по СКО пресечена деятельность крупного онлайн-казино «Nomad Poker», функционировавшего на территории страны, сообщает Kazpravda.kz

- Следствие установило, что деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», созданного на базе мобильной платформы «Club GG Poker», координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан, - проинформировали в АФМ.

Незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей.

Кроме того, организаторы выстроили разветвлённую систему использования банковских счетов третьих лиц - так называемых дропперов. Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США.

Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге, отметили в АФМ.

С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, 3 автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается, добавили в Агентстве по финансовому мониторингу.