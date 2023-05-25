Одна поездка обошлась в 345 тысяч тенге штрафов жителю Петропавловска

Ночной лихач «собрал» штрафы на 345 тысяч тенге в городе Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

25-летнего любителя быстрой езды заметили инспекторы видеонаблюдения центра оперативного управления УП Петропавловска в шестом часу утра.

На автомобиле Toyota в компании знакомых он передвигался со скоростью, явно превышающей разрешенную, проехал на красный свет.

Ориентировка была передана патрульным нарядам. На пересечении улиц Интернациональной и Егемен Казахстан лихача задержали. Он вел себя агрессивно, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

По части 4 статьи 612 Кодекса РК об административных правонарушениях молодого человека арестовали на 15 суток. Кроме того, лишили права управления на 8 лет, в следующий раз ему можно будет сесть за руль только в 33 года.

«Кроме того, в ходе проверки было установлено, что перед задержанием молодой человек неоднократно грубо нарушил ПДД. Видеосистемы автоматической фиксации нарушений 5 раз зарегистрировали значительное превышение скорости автомобилем Toyota, вплоть до 140 км/ч. Ранние водители и пешеходы, как и сам нарушитель, подвергались серьезной опасности. Сумма штрафов за данные нарушения составила 345 тысяч тенге», – сообщает начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

К слову, на сегодня в области действуют 35 автоматических систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД. С их помощью с начала года зафиксировано свыше 20 тысяч нарушений на дорогах.