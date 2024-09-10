Одобрен проект общенационального Плана мероприятий по реализации послания президента

План состоит из 76 мероприятий, направленных на повышение устойчивости экономики и рост благосостояния граждан РК

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 2 сентября «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Документ представлен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Нурланом Байбазаровым. План состоит из 76 мероприятий, направленных на повышение устойчивости экономики и рост благосостояния граждан.

Во исполнение поручений главы государства предусмотрены меры по повышению доступности и качества образования, здравоохранения и спорта, включая вопросы реформирования финансирования. В этих целях рассматривается использование механизма ГЧП, инструмента «социальный кошелек», дифференциации образовательных грантов и др. Особое внимание уделено модели дифференцированного подхода финансирования дошкольного воспитания и обучения в рамках государственного заказа по принципу «деньги за ребенком».

Отдельные мероприятия предусмотрены по проведению Года рабочих профессий в следующем году

В сфере промышленности будут реализованы крупные проекты с учетом максимального использования отечественного сырья и комплектующих, налаживания смежных производств вокруг системообразующих предприятий и др. Важными задачами также являются совершенствование налоговой политики, управление госпредприятиями, работа над поправками в законодательство по возврату активов. Отдельные меры будут приняты по линии АПК и реализации проекта «Ауыл Аманаты».

В План включены также решение инфраструктурных вопросов энергетического сектора и коммунального хозяйства, утверждение в ближайшие 3 года регулируемых тарифов на ж/д перевозки грузов до уровня рентабельности, обеспечение водной безопасности, внедрение ИИ и другие направления Послания.

Олжас Бектенов отметил, что рассматриваемый проект Общенационального Плана мероприятий направлен на качественное и оперативное решение поставленных главой государства задач.

«Главная задача – эффективно и своевременно исполнить мероприятия Плана. Правительством и акиматами будут приниматься активные меры по обеспечению устойчивого роста экономики и повышению социального благополучия граждан. Необходимо обеспечить своевременную разработку законопроектов, указанных в Плане, привлечь к этой работе экспертов, провести глубокую аналитику и обсуждение», — сказал премьер.

Глава правительства поручил проработать вопросы финансирования. Нужно отказаться от излишних трат. Бюджетные средства направлять только на первоочередные и стратегические цели.

По итогам рассмотрения вопроса состоялось голосование, в результате которого проект Общенационального Плана был поддержан единогласно. Министерству национальной экономики совместно с аппаратом правительства поручено внести в администрацию президента проект соответствующего указа главы государства.

Заместителям премьер-министра поручено обеспечить контроль и координацию реализации пунктов Плана согласно закреплению.