Выпускник костанайской школы-лицея №1 Никита Белашов и учитель физики Дмитрий Судоргин создали материал «Старлайт», способный противостоять воздействию огня, передает Kazpravda.kz

«Старлайт» - это материал, который способен выдерживать огромные температуры. Тепловые свойства материала могут помочь человеку во многих сферах жизни – обеспечение безопасности, быт…

- Огонь — разрушительная стихия, способная унести множество жизней. «Старлайт» может помочь в решении этой проблемы. Если создать пластины из этого материала и обшить ими форму и технику пожарных, это уменьшит риски смерти и получения ожогов и выхода из стоя техники от перегрева, - говорит Никита.

Материал основан на комбинации органических элементов, многие из которых можно найти на кухне. Например, мука или сахар. Многочисленные испытания показали, что всего полсантиметра материала способно задержать пламя газовой горелки, а это 800 градусов, и в течение нескольких минут поддерживать безопасную для человека температуру с обратной стороны.

- Исследования в этой области имеют большие перспективы и возможности применения в жизни человека. Мы не остановимся на достигнутом и будем продолжать совершенствовать материал, - утверждает школьник.

Научная работа Никиты Белашова заняла второе место на республиканском конкурсе. Его разработкой заинтересовались исследователи из других регионов страны, которые уже успешно применяют «Старлайт» в качестве теплоизолятора.

 

