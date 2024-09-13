ВИК - 2024: в КНБ ответили на обвинение сборной Кыргызстана по кокпару

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

12 сентября в СМИ и соцсетях была распространена информация об оказанном на игрока сборной Кыргызстана по кокпару давлении со стороны сотрудника Комитета национальной безопасности РК. В КНБ отреагировали на заявление, сообщает Kazpravda.kz

«Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники КНБ участие в обеспечении безопасности и общественного порядка в ходе проведения 5-х Всемирных игр кочевников не принимали. Рекомендуем доверять только официальным источникам информации», – прокомментировали в КНБ.

Напомним, в финальной игре по кокпару сборная Казахстана победила сборную Кыргызстана со счетом 5:4 и завоевала золотую медаль. Решающая встреча прошла 12 сентября на ипподроме «Казанат». Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Однако после перерыва казахстанцы сумели восстановить равновесие. В основное время зафиксирована ничья 4:4, а в экстра-тайме удача улыбнулась сборной РК.

Кыргызстанцы остались крайне недовольны результатом финала. Руководитель сборной Кыргызстана по кокпару Эрлан Абдыкапаров пожаловался на несправедливое судейство и давление со стороны силовиков во время финального поединка.

Позднее появилась информация, что Кыргызстан подал протест на результат финального матча.