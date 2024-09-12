Напряженная схватка: сборная Казахстана взяла «золото» в кокпаре

Сегодня состоялся финал игр по кокпару, в котором сборная Казахстана победила сборную Кыргызстана со счетом 5:4 и завоевала золотую медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первом тайме команда Кыргызстана вышла вперёд со счётом 3:1. Во втором тайме счёт сравнялся до 4:4. После этого спортсменам предоставили дополнительные 10 минут на «золотой гол». Решающий гол забил казахстанский кокпарист.

Напряжённая схватка завершилась со счётом 5:4 в пользу Казахстана, благодаря чему сборная завоевала золотую медаль V Всемирных игр кочевников.

Ранее казахстанцы выиграли в кокпаре узбекистанцев и американцев.