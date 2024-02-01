Окно в мир будущего

Общество
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Николай Жоров

В Алматы с 1 по 3 февраля пройдет ставший уже традиционным шестой цифровой форум Digital Almaty 2024: «Индустрия Х: цифровая эволюция будущего».

фото из архива "КП"

Выставочные площадки форума посетят правительственные делегации стран ШОС и ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели в сфере IT-технологий со всего мира. Состоится обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.

В Digital Almaty заявлено участие международных технопарков из Ирана, Индии, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, России и Китая. Участие делегаций из этих стран позволит положить начало будущему плодотворному сотрудничеству, обсудить современные тенденции в сфере цифровых технологий, а также возможности их применения для решения социальных, экономических и экологических задач.

Подобные мероприятия очень положительно влияют на имидж республики. Форум должен оказать позитивное влияние на решение стратегической задачи по превращению Казахстана­ в IT-страну.

В дискуссиях на панельных сессиях примут участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отрас­лей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса, которые поделятся успешным опытом применения новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. Ожидается, что трехдневное цифровое событие посетит более 30 тыс. человек.

На полях мероприятия, в павильонах выставочного центра «Атакент» будет проходить выставка крупнейших казахстанских недропользователей, технопарков, технологических компаний, которые поделятся информацией о проектах в сфере IT-экосистемы.

Кроме того, в рамках выставки запланировано проведение Startup Battle. В этом году участники стартапов будут соревноваться за звание лучших в Индустрии 4.0 по направлениям Digital Oil Field, ESG, Smart Mining.

Цель баттла – поддержать инновационные стартапы в области цифровизации промышленности. Industry 4.0 Startup Battle станет кульминацией лучших идей, решений и технологических инноваций.

Цифровой форум проходит при поддержке министерств: цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, иностранных дел РК, а также акимата Алматы, автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Tech Garden и ряда других компаний.

#Алматы #форум #IT-технологии #Digital Almaty

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