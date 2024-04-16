Около 6 тысяч казахстанцев согласны на посмертное донорство

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По данным профильного ведомства, за последние 10 лет в Казахстане проведено более 2,5 тысяч операций по пересадке органов, при этом в 83% случаев от прижизненного донора, в 17% случаев – от посмертного донора.

В настоящее время в стране функционирует 7 центров трансплантаций, 40 донорских организаций, оказывающих медуслуги по подготовке посмертного донора к мультиорганному забору с целью трансплантации.

«Трансплантация спасает жизни и восстанавливает основные функции жизнедеятельности человека там, где альтернативы не существует. При этом, учитывая существующие риски, необходимо акцентировать внимание на обучении специалистов здравоохранения, чтобы максимально обеспечить этичность и безопасность донорства», - сказал представитель ВОЗ в Казахстане др-р Скендер Сыла на семинаре «Этическое донорство в Казахстане».

На сегодня около 6 тысяч граждан Казахстана выразили согласие на посмертное донорство органов, отметили в министерстве.