Посмертное донорство: Минздрав ответил на сомнения казахстанцев

Мнение о том, что все казахстанцы по умолчанию являются донорами органов, в министерстве назвали заблуждением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее в Казнете пользователь задался вопросом, почему услуга «Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органов) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации» имеет два раздела: «Регистрация отзыва на согласие» и «Регистрация согласия». Он предположил, что «все казахстанцы по умолчанию дали согласие на посмертное донорство органов», если не отозвали свое согласие.

Корреспондент Kazpravda.kz обратился в Минздрав для получения разъяснений. Там отметили, что понятия «донорства по умолчанию» не существует.

– Это заблуждение и ошибочное мнение. Если нет регистрации волеизъявления ни на «согласие», ни на «отказ» на Egov, тогда медработники берут согласие на посмертное донорство органов у супруги/супруга, при отсутствии таковых – у близких родственников потенциального донора. Казахстанцы могут стать посмертными донорами только при подтверждении волеизъявления «согласия», – пояснили в министерстве.

Таким образом, человек при жизни должен определиться в своем волеизъявлении на посмертное донорство для того, чтобы при возникновении ситуации, когда из-за необратимых последствий болезни или травмы у человека констатируют гибель головного мозга, и он перейдет в статус потенциального донора, были юридические обоснования для дальнейшего вмешательства медиков.

В ведомстве добавили, что ни о какой трансплантации не может идти речь, если потенциальный донор (человек, которому констатирована смерть головного мозга) является несовершеннолетним, недееспособным лицом, если не установлена личность потенциального донора. Изъятые органы также не пересаживают иностранным гражданам.

– Когда у человека в стационаре констатируют смерть головного мозга, уполномоченный республиканского центра координации по трансплантации и высокотехнологичных медуслуг, сверяет его волеизъявления на Egov. Если человек при жизни зарегистрировал «согласие», то дополнительно оно спрашивается у родственников потенциального донора. С их согласия начинается донорский процесс. Ни в одном государстве нет подобной практики, везде регистрируют или «согласие» или «отказ» без участия родственников, – подчеркнули в министерстве здравоохранения.

Если человек при жизни зарегистрировал на Egov «отказ», то никакие манипуляции с телом не проводятся, заключили в Минздраве.