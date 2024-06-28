Около 600 человек погибло от жары в Пакистане

Тысячи человек попали в больницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую Службу ВВС

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Особенно много пострадавших в Карачи - крупнейшем городе страны. Температура воздуха в городе превысила 40°C, но из-за высокой влажности по ощущениям жара чувствовалась как 49-50°C.

Фейсал Эдхи, глава Фонда Эдхи, который управляет крупнейшей в стране службой скорой помощи, заявил, что в начале недели их машины доставили в морги десятки тел жертв теплового удара.

Как правило, ежедневно в городской морг Карачи поступают от 30 до 40 тел. Но за последние 6 дней их число выросло до 568, из них 141 было собрано только во вторник. Он также отметил, что «большинство из них были из бедных районов города».

Три морга Фонда в Карачи вмещают в общей сложности 264 тела. И все они заполнены до отказа.

«Мы вынуждены держать по три тела на одной полке. Нам также пришлось срочно похоронить 22 невостребованных тела, продержав их гораздо меньше обычного, чтобы освободить место. И с нехваткой мест сталкиваются все морги города, даже при мечетях и траурных залах», — рассказывает Фейсах Эхди.

Пока еще нельзя с уверенностью сказать, что все они скончались именно от теплового удара, но высокие температуры, безусловно, были одной из причин смерти.

Заведующий отделением неотложной помощи в Гражданской больнице Карачи, Имран Сарвар Шейх, рассказал агентству Associated Press, что в период с воскресенья по среду за помощью обратились 267 человек с тепловым ударом, 12 из которых позднее скончались.

«Большинство обратившихся в больницу людей были в возрасте 60-70 лет. Но некоторым было около 45 и даже несколько 20-летних, — рассказал он Би-би-си. — Многие из тех, кому мы оказали помощь, работали на улице. Мы посоветовали им пить как можно больше воды и носить легкую одежду, что необходимо при таких высоких температурах».

Волна жары накрыла Пакистан в минувшие выходные. Власти открыли специальные центры в надежде оказать помощь страдающим от жары людям. К сожалению, далеко не все нуждающиеся в помощи сумели ее вовремя получить.

Ситуацию усугубляют перебои с подачей электроэнергии в Карачи, что приводит к регулярным отключениям кондиционеров и вентиляторов - единственной возможности спастись от жары. В Пакистане власти довольно часто временно отключают электроснабжение, чтобы хоть как-то регулировать недостаточные мощности.

Метеорологи говорят, что волна жары в Карачи продлится до будущей недели, хотя температуры, согласно прогнозам, будут несколько ниже.

Это далеко не первая волна жары, накрывшая Пакистан в этом году. По данным агентства Reuters, в прошлом месяце в провинции Синд, столицей которого является Карачи, была отмечена почти рекордная температура в 52,2°C.

От жары страдают и ближайшие соседи Пакистана. Например, в столице Индии Дели наблюдается беспрецедентная длительная жара. Начиная с мая, дневная температура превышает 40°C, временами приближаясь к 50°C.

Эксперты сходятся во мнении, что подобные экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными в результате изменения климата.

Кроме того, метеорологи говорят, что сезон муссонов в этом году наступит раньше обычного и принесет в полтора раза больше осадков.

Согласно заявлению, опубликованному Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, в этом году муссоны начнутся в июле и могут вызвать наводнения, от которых пострадают 200 000 человек.

Однако официальные лица заявляют, что дожди в этом году будут не такими сильными, как в 2022 году, когда разрушительные наводнения унесли жизни 1739 человек, разрушили 2 миллиона домов и в какой-то момент покрыли почти треть страны, принеся ущерб в более чем 30 млрд долларов США.

Власти Пакистана говорят, что, несмотря на то, что страна несет ответственность менее чем за 1% выбросов углекислого газа в мире, она переживает основную тяжесть последствий климатических катастроф.

Жара оказывает прямое негативное влияние на сельское хозяйство, поскольку губит посевы и снижает урожайность.