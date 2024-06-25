Рекордная жара фиксируется по всей планете

На Земле становится жарче из-за смены климата. Крайне высокую температуру ученые фиксируют по всей планете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Так, температура воздуха в турецком городе Шанлыурфа превысила +50 °С. От аномальной погоды в регионе страдают и люди, и животные.

В Саудовской Аравии из-за сильной жары погибло более 1 тыс. человек. Ранее стало известно о гибели более 1 300 паломников, совершавших хадж в Мекку. С 14 по 19 июня в Мекке воздух прогревался до +51 °C.

В конце мая температура воздуха в мексиканском городе Сан-Хуан-Баутиста-Валье-Насьональ, составила +47 °C. Показатель стал самым высоким за всю историю региона.

На прошлой неделе до рекордных значений прогрелся воздух и в пустыне Сонора. Там зафиксировали температуру +51 °C. С 10 по 16 июня экстремальную жару переживало население средиземноморских стран.

Столбики термометров поднимались выше +37 °C в Греции, Турции, Болгарии, Египте, Италии, Ираке и Сирии.

В Индии аномально жаркая погода продолжается с мая. В Нью-Дели была зафиксирована температура +52 °C.

В конце мая сообщалось, что в Мексике обезьяны замертво падают с деревьев из-за аномальной жары.

Волны сильной жары сопровождаются человеческими жертвами по всему миру. Причиной глобальных изменений называют антропогенную деятельность.