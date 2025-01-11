Около 80 казахстанских растениеводов смогут поставлять продукцию в Китай

Стороны ведут переговоры по экспорту из РК свекловичного жома, мяса птицы, шкур КРС, передает Kazpravda.kz

Фото: сельхозпортал.рф

По итогам переговоров министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова с руководством Главного таможенного управления КНР в Пекине в ноябре 2024 года в целях решения актуальных вопросов расширения доступа казахстанской продукции АПК на китайский рынок была создана временная рабочая группа.

Заседания рабочей группы с участием представителей МСХ РК и Главного таможенного управления КНР состоялись 25 декабря 2024 года и 10 января 2025 года.

В результате переговоров китайской стороной было принято положительное решение об аккредитации 78 казахстанских растениеводческих предприятий.

Также на первом заседании китайская сторона внесла предложения и комментарии к проектам протоколов по экспорту свекловичного жома из РК в КНР и экспорту мяса птицы, проектам ветеринарных сертификатов на убойный КРС и шкуры КРС.