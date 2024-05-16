Около 800 электронных бланков на перевозку грузов в Узбекистан получили казахстанские перевозчики

Упрощен процесс выдачи бланков разрешений вида Узбекистан в/из третьих стран на международные автомобильные перевозки грузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что 13 апреля первая машина пересекла границу между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, используя цифровой бланк разрешения. На сегодняшний день выдано 780 электронных бланков.

В Минтранспорта отметили, что такие инновации значительно упрощают логистические процессы и сделают грузоперевозки более эффективными, также помогут избежать проблем со спекуляциями.

Так, в апреле этого года вступил в силу совместный приказ «О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги «Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан». На основании данного приказа узбекистанские бланки разрешения вида «в/из третьих стран» для перевозок грузов переведены в электронный формат.

К слову, прием заявлений на выдачу электронных разрешений отечественным перевозчикам осуществляется территориальными органами Комитета государственных доходов через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:

1) регистрации в системе электронной очереди;

2) документов на транспортные средства;

3) удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;

4) карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;

5) оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.