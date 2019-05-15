Общество

Около 800 нарушений ПДД выявили полицейские в Нур-Султане за два дня

Екатерина Елисеева
За два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия в Нур-Султане было выявлено 800 нарушений правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции. 

"В течение двух дней проведения ОПМ полицейскими выявлено около 800 нарушений правил дорожного движения, 17 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. В целом с начала года стражами порядка за управление транспортным средством в состоянии опьянения выявлено свыше 300 водителей. Также в рамках ОПМ было выявлено около 50 фактов несоблюдения водителями правил использования ремней безопасности, порядка 50 нарушений правил движения пешеходами, свыше 30 случаев использования водителями сотовых телефонов при управлении транспортом", – проинформировали в ДП. 

Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления, пресечения нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на состояние аварийности, обеспечения охраны общественного порядка и профилактики безопасности дорожного движения на территории города, добавили в полиции.

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