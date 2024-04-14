Около сорока разыскиваемых преступников задержано за неделю МВД

Криминал
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Помимо этого, установлено местонахождение 31 без вести пропавшего лица, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

С 7 по 13 апреля криминальной полицией во взаимодействии с другими службами задержано 38 разыскиваемых преступников, сообщает Polisia.kz.

Так, сотрудниками ДП Кызылординской области задержан 42-летний уроженец области, который с 2017 по 2021 годы будучи учредителем ТОО, незаконным путем со счетов товарищества незаконно растратил более 87 млн тенге.

Вблизи Шымкента сотрудниками ДП задержан подозреваемый в участии в перестрелке в 2015 году на территории Арысского района Туркестанской области, в результате которой один человек погиб и еще получили огнестрельные ранения. Разыскиваемый водворен в ИВС.

Вместе с тем, в результате проводимой работы для зарубежных коллег задержано 13 разыскиваемых преступников. Так, в международном аэропорту Алматы сотрудниками департамента полиции на транспорте совместно с сотрудниками пограничной службы задержан гражданин КНР, который в сентябре 2023 года похитил ювелирные изделия на общую сумму 835 000 саудовских риалов (более 99 млн тенге) в одном из торговых центров Эр-Рияда.

Столичными полицейскими задержан 25-летний гражданин Узбекистана, который в июне 2023 года в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан вместе со своим знакомым обманом убедил местного жителя оформить в кредит авто стоимостью 164 млн сумов (5,88 млн тенге), которую в последствии перепродали другому лицу за 120 млн сум (4,2 млн тенге).

В этот же день в международном аэропорту Астаны полицией совместно с сотрудниками пограничной службы задержан узбекистанец, который в декабре 2022 года в Уйчинском районе со своими знакомыми попросили жителя района оформить кредит на сумму более 25 млн сум (1 млн тенге), а деньги потратили на свои нужды и скрылись.

Помимо этого, за неделю сотрудниками криминальной полиции МВД установлено местонахождение 31 без вести пропавшего лица.

#задержание #МВД #разыскиваемые преступники

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