«Олигархи не хотят вкладываться в безопасность и охрану труда» – мажилисмен Саиров

Мажилис,Мнения
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Как он отметил, нечестно и несправедливо получившие источники несметных богатств бизнесмены не желают тратиться на сохранность жизни и здоровья рабочих РК

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров прокомментировал поручение президента Касым-Жомарта по обеспечению безопасности казахстанцев, задействованных в опасных видах производства, сообщает Kazpravda.kz

В связи с трагическим происшествием на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау глава государства обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда. Касым-Жомарт Токаев отметил проблемы, которые приводят к техногенным авариям, гибели и травмам работников: имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности, компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда.

«Президент страны прокомментировал очень печальную ситуацию в корпорации «Казахмыс». К большому сожалению, несмотря на усилия государства, депутатов парламента, ситуация в горнодобывающем секторе страны не улучшается. Социально-трудовые отношения находятся на очень низком уровне, не обеспечиваются безопасность и охрана труда. Это связано с тем, что за последние 30 лет не вкладываются деньги в основные средства производства. То есть, те олигархи, которые нечестно и несправедливо получили источники несметных богатств, созданные руками наших дедов и отцов, сегодня не хотят вкладывать средства в обеспечение безопасности и охраны труда наших граждан», - высказал мнение мажилисмен Ерлан Саиров.

Глава государства дал ряд поручений правительству, в том числе провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности, по итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей.

«Президент дал четкое поручение разработать алгоритм повышения именно промышленной безопасности, создать механизмы, чтобы инвесторы вкладывали свои деньги в обеспечение безопасности труда наших граждан. Эта системная работа требует усилий как правительства, таки и парламента, так как с каждым годом степень износа промышленных предприятий все выше и выше. Это напрямую влияет на ухудшение ситуации с безопасностью труда - жизнь и здоровье наших граждан с каждым днем подвергаются все большей угрозе. Я думаю, что правительство будет сейчас предпринимать шаги, парламент в свою очередь возьмет на контроль, чтобы законодательно обеспечить степень повышения безопасности и охраны труда в промышленной сфере, чтобы безопасности наших граждан ничего не угрожало», - отметил Ерлан Саиров. 

В сообщении Акорды отмечено, что поручения главы государства по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах, поставлены на особый контроль в администрации президента.

Напомним, 17 февраля на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. Погибло 7 человек.

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