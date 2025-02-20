Токаев обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда

В связи с трагическим происшествием на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау, глава государства обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности. Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.



Президент поручил правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:



1. Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;



2. Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;



3. Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;



4. По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;



5. Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.



Данные поручения главы государства поставлены на особый контроль в Администрации Президента.

Напомним, 17 февраля 2025 года на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. Погибло семь человек.