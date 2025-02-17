ЧП произошло на шахте в области Ұлытау

За зоной обрушения остались 7 работников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

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17 февраля 2025 года на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте.

По данным МЧС, за зоной обрушения остались 7 работников шахты. В настоящее время спасательными отделениями ТОО «АСС Сериктес» проводятся аварийно-спасательные работы.

На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства ДЧС области Ұлытау и ДЧС Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работки Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана.

На базе Командного центра МЧС и ДЧС области Ұлытау развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа телефона «горячая линия». Номер телефона: 8 (7271) 55-96-21

Обстоятельства происшествия уточняются.